Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Новые компании ОЭЗ "Технополис Москва" вложат почти 50 млрд руб. в развитие производств

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Новые компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" инвестируют порядка 50 млрд рублей в развитие производств, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Собянин также сообщил, что в прошлом году к ОЭЗ присоединились 25 высокотехнологичных предприятий, которые дадут городу больше 5 тыс. новых рабочих мест. "Они работают в сфере фармацевтики, выпускают медицинское оборудование, микроэлектронику, беспилотные авиационные системы и конденсаторы", - уточнил мэр.

Из новых компаний 10 получили статус резидента ОЭЗ. Как отметил Собянин, "он дает ряд льгот и позволяет существенно экономить на налогах, а освободившиеся средства направлять на разработку инновационных продуктов и расширение производственных мощностей".

Сейчас такой статус есть у 90 компаний в особой экономической зоне.

Москва Технополис Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один рабочий погиб под завалами строительных лесов на западе Москвы

Один рабочий погиб под завалами строительных лесов на западе Москвы

Третий за день случай падения человека на рельсы произошел в московском метро

В московском метро произошло два инцидента с пассажирами за утро

Путин и Собянин запустили "Большое кольцо" столичного метро

Путин и Собянин запустили "Большое кольцо" столичного метро

Москвичам пообещали неоднородную погоду с морозами до минус 15 градусов в марте

Москвичам пообещали неоднородную погоду с морозами до минус 15 градусов в марте

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Движение на Сокольнической линии метро восстановили после возгорания вагона

Горевший на станции "Спортивная" состав метро убрали с линии

Станцию метро "Спортивная" в Москве закрыли из-за возгорания

На участке красной ветки московского метро прервано движение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });