Новые компании ОЭЗ "Технополис Москва" вложат почти 50 млрд руб. в развитие производств

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Новые компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" инвестируют порядка 50 млрд рублей в развитие производств, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Собянин также сообщил, что в прошлом году к ОЭЗ присоединились 25 высокотехнологичных предприятий, которые дадут городу больше 5 тыс. новых рабочих мест. "Они работают в сфере фармацевтики, выпускают медицинское оборудование, микроэлектронику, беспилотные авиационные системы и конденсаторы", - уточнил мэр.

Из новых компаний 10 получили статус резидента ОЭЗ. Как отметил Собянин, "он дает ряд льгот и позволяет существенно экономить на налогах, а освободившиеся средства направлять на разработку инновационных продуктов и расширение производственных мощностей".

Сейчас такой статус есть у 90 компаний в особой экономической зоне.