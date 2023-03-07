Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Движение автомобилей в столице осложнено из-за сокращенного рабочего дня и раннего часа пик, сообщает департамент транспорта Москвы.

"На дорогах 8 баллов - рекомендуем воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на более позднее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее сложная дорожная ситуация в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вблизи крупных торговых центров и рынков.

В дептрансе рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на гаджеты во время движения.