Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Движение автомобилей в столице осложнено из-за сокращенного рабочего дня и раннего часа пик, сообщает департамент транспорта Москвы.

"На дорогах 8 баллов - рекомендуем воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на более позднее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее сложная дорожная ситуация в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вблизи крупных торговых центров и рынков.

В дептрансе рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на гаджеты во время движения.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москвичей предупредили о температурном "кульбите" на выходных

Москвичей предупредили о температурном "кульбите" на выходных
Пандемия коронавируса

Оба компонента вакцины "Спутник V" стали снова доступны в Москве

Оба компонента вакцины "Спутник V" стали снова доступны в Москве

Сугробы в Москве достигли максимальных с начала зимы 41 см

Пандемия коронавируса

В Минздраве РФ заявили, что партии "Спутника V" направлены в Москву

Один рабочий погиб под завалами строительных лесов на западе Москвы

Один рабочий погиб под завалами строительных лесов на западе Москвы

Третий за день случай падения человека на рельсы произошел в московском метро

В московском метро произошло два инцидента с пассажирами за утро

Путин и Собянин запустили "Большое кольцо" столичного метро

Путин и Собянин запустили "Большое кольцо" столичного метро

Москвичам пообещали неоднородную погоду с морозами до минус 15 градусов в марте

Москвичам пообещали неоднородную погоду с морозами до минус 15 градусов в марте

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });