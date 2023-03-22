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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Москва выделит 225 млн рублей на обновление парка служб такси в 2023 году

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Москва направит 225 млн рублей на обновление автопарка такси в 2023 году, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

"Чтобы поездка была не только безопасной, но и комфортной, мы помогаем компаниям-перевозчикам обновлять автомобили. За 11 лет они получили 1,8 млрд рублей на покупку больше 70 тысяч машин", - отметил он.

По словам мэра, столичные такси ежедневно перевозят более 1,6 млн пассажиров. Среднее время подачи такси составляет четыре минуты. Каждый день на дороги московского региона выезжает 157 тысяч автомобилей.

Мэр также поздравил всех сотрудников таксомоторной отрасли с Международным днем таксиста.

Москва Сергей Собянин
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