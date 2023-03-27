МЧС назвало видео о сборе "тревожного чемоданчика" на билбордах Москвы плановыми с 2016 г.

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - МЧС с 2016 года размещает на билбордах Москвы видеоролики, посвященные повышению безопасности среди гражданского населения, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее в интернете появился видеоролик МЧС, посвященный сбору "тревожного чемоданчика", который транслировался на столичном билборде.

"Это плановые информационные видеоролики в рамках функционирования МЧС России. На билбордах они крутятся с 2016 года в целях повышения безопасности", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.