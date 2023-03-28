Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Движение на фиолетовой ветке метро затруднено из-за человека на пути

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером во вторник на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от "Октябрьского Поля" до "Баррикадной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Информации о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, пока не поступало.

Источник "Интерфакса" уточнил, что инцидент произошел на станции "Улица 1905 года".

"Для спасения пассажира, упавшего на путь, снято напряжение контактного рельса. Прервано движение поездов на участке "Октябрьское поле" - "Баррикадная", - сказал собеседник агентства.

Москва Метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЧС назвало видео о сборе "тревожного чемоданчика" на билбордах Москвы плановыми с 2016 г.

Почти 30% месячной нормы осадков выпало днем в Москве

Коммунальщики Москвы получили за сутки более 50 заявок о скоплениях воды

Коммунальщики Москвы получили за сутки более 50 заявок о скоплениях воды

Теплая погода и дождь приведут к уменьшению снега в Москве и Подмосковье

Теплая погода и дождь приведут к уменьшению снега в Москве и Подмосковье

Сибирская язва не подтвердилась у двух пациентов в Подмосковье

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

В столичном регионе снег растает в начале апреля

В столичном регионе снег растает в начале апреля

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов к выходным

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов к выходным

Вильфанд посоветовал не спешить с переходом на летнюю резину в столичном регионе

Вильфанд посоветовал не спешить с переходом на летнюю резину в столичном регионе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });