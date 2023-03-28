Движение на фиолетовой ветке метро затруднено из-за человека на пути

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером во вторник на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от "Октябрьского Поля" до "Баррикадной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Информации о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, пока не поступало.

Источник "Интерфакса" уточнил, что инцидент произошел на станции "Улица 1905 года".

"Для спасения пассажира, упавшего на путь, снято напряжение контактного рельса. Прервано движение поездов на участке "Октябрьское поле" - "Баррикадная", - сказал собеседник агентства.