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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Сбой на Таганско-Краснопресненской линии метро устранен после инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта во вторник.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно об остановке движения на участке "Октябрьское поле" - "Баррикадная" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

По информации источника "Интерфакса", инцидент произошел на станции "Улица 1905 года". Для спасения пассажира, упавшего на путь, снималось напряжение контактного рельса.

Источник агентства в медицинских кругах столицы сообщил, что пассажир, упавший на рельсы, - молодой мужчина. "Пострадавшего спасли, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнил собеседник "Интерфакса".

Сбой на фиолетовой ветке метро продлился не менее 20 минут.

Москва Метрополитен
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