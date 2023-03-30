Долгострой медиацентра НТВ в Москве достроят до конца года

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Москве до конца 2023 года продлен срок строительства медиацентра телекомпании НТВ в Останкинском районе, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"Проект реализуется довольно давно: договор аренды земельного участка площадью 1,41 га одобрен еще в 1995 году, а разрешение на строительство выдано в 2012 году. После ввода в эксплуатацию и технического оснащения комплекса в Останкинском районе появится современный медиацентр, крупный объект с большим количеством рабочих мест", - заверил заммэра Андрей Бочкарёв.

Объект строят по адресу: Новомосковская ул., вл. 18-22.

Для его достройки были внесены изменения в разрешение на строительство, действие документа продлено до конца 2023 года. Срок реализации инвестпроекта продлен на тот же период.

"Площадь телевизионного комплекса составит, согласно разрешению на строительство, 70 470 кв. метров. Здание находится в высокой степени строительной готовности", - добавила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.