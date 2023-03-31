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Собянин сообщил, что инвесторы вложили в экономику Москвы почти шесть трлн рублей за год

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Вложения инвесторов в экономику столицы по итогам прошлого года составили почти 6 трлн рублей, инвестиции в основной капитал города стабильно растут, несмотря на санкции, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей по итогам прошлого года. Основную часть денег инвестировал крупный и средний бизнес - около 4,4 трлн рублей", - написал Собянин.

По его словам, предприниматели вложились в том числе в закупку машин и оборудования, строительство нежилых зданий, благоустройство.

"Несмотря на санкции, инвестиции в основной капитал города стабильно растут. В 2022 году они увеличились на 2,2% в сравнении с 2021-м. Мы этот рост активно поддерживаем. Весной прошлого года ввели дополнительные льготы инвесторам", - отметил мэр.

Он напомнил, что теперь промышленные предприятия могут арендовать участок под масштабные инвестпроекты всего за 1 рубль ежегодно. Предприниматели заключили 13 таких договоров за год существования льготы.

"Также предоставляем льготные инвестиционные кредиты промышленным предприятиям и инвесторам, которые создают в столице объекты нежилого назначения", - сказал Собянин.

На эти программы Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства было выделено 20 млрд рублей, добавил столичный мэр.

Сергей Собянин
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