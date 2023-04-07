В Москве установят пять мемориальных досок Героям Советского Союза

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в течение 2023 года будут установлены мемориальные доски пяти Героям Советского Союза, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

Доска в память о летчике, генерал-полковнике авиации Николае Антошкине появится на доме 3 по улице Достоевского.

Доска летчику, полковнику Генриху Гофману будет установлена на доме 31 по Малой Грузинской. Доску летчику, генерал-полковнику Сергею Ушакову установят на доме 54 по улице Народного ополчения.

Доска летчику, полковнику авиации Дмитрию Каприне появится на доме 17 по улице Маршала Василевского, доска старшему лейтенанту Гатаулле Салихову - на доме 22 по улице Миклухо-Маклая.