В Московском зоопарке тушканчики проснулись после зимней спячки

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Тушканчики пробудились после зимней спячки в Московском зоопарке, сообщается в его официальном телеграм-канале.

Зиму тушканчики проводят в персональных домиках, обтянутых поролоном, которые размещаются в холодильнике. Таким образом воспроизводятся условия зимовки грызунов в естественной среде - без подстилки и запасов.

В Московском зоопарке отмечают, что у тушканчиков очень глубокая спячка, во время которой температура их тела падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5-6.

"Но при этом все равно, если долго смотреть на тушканчика, можно увидеть, как он шевелит лапкой и даже дышит", - отмечают специалисты.

В условиях зоопарка в течение всей спячки состояние тушканчиков проверяют, их регулярно взвешивают. При необходимости их будят и докармливают, но до этого доходит редко, сообщают в зоопарке.