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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Система отопления в Москве работает на минимальных температурах из-за теплой погоды

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты ПАО "МОЭК" из-за резкого повышения средних температур воздуха в столице перевели систему теплоснабжения на минимальные рабочие параметры, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в среду.

"В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - сообщил Бирюков журналистам.

Заммэра отметил, что межсезонье является самым сложным периодом для регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления.

"Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха - от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - пояснил Бирюков.

Он добавил, что решение о завершении отопительного сезона принимается правительством Москвы, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов.

В 2022 году отопительный сезон в Москве из-за холодной погоды был продлен до середины мая.

По прогнозу на сайте Гидрометцентра России, в среду в Москве ожидается до 17-19 градусов, в четверг - до 15-17 градусов.

В четверг и пятницу в городе будет значительно прохладнее - 8-10 и 7-12 градусов соответственно.

Существенное потепление ожидается в столице с воскресенья: дневные температуры вновь превысят отметку 15 градусов.

МОЭК Петр Бирюков Москва
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