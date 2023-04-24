В Москве начали отключать отопление

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Отопительный сезон завершается в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в понедельник.

"С учетом погоды принято решение приступить 24 апреля к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По информации заммэра, отключение отопления будет производиться поэтапно и займет до пяти дней.

"Предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в их числе свыше 34 тыс. жилых домов", - уточнил Бирюков. Он отметил, что сначала отопление отключается на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Заммэра добавил, что после отключения отопления начнутся основные работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

В 2022 году отопительный сезон в Москве из-за холодной погоды завершился в середине мая.

Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года: температура воздуха на Главной метеостанции (ВДНХ) поднялась до 20,4 градуса.

Апрель в Москве, по информации синоптиков, на три градуса теплее среднеклиматической нормы.