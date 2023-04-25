График поездов МЦД-1 изменится с 29 апреля по 8 мая

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Поезда на участке первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) не будут ходить с 29 апреля по 8 мая между Савеловским и Белорусским вокзалами в связи с подготовкой к запуску МЦД-4. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы во вторник.

"С 3 утра 29 апреля до 3 утра 8 мая на Савеловском и Белорусском направлениях D1 значительно изменится расписание – это необходимо для подготовки к запуску D4. На центральном участке нет движения между Белорусским и Савеловским вокзалами", - говорится в сообщении.

Также в эти дни будет отменена часть поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. 29-30 апреля и 6-7 мая с 10:00 до 13:30 поезда не будут ходить от Савеловского вокзала до Лобни, а в остальное время интервалы между поездами на Савеловском направлении МЦД-1 будут увеличены до 1,5 часов. С 1 по 5 мая интервалы будут увеличены до получаса, отметили в департаменте.

Кроме того, 29-30 апреля и 6-7 мая будет отменена часть рейсов аэроэкспресса в аэропорт Шереметьево и обратно, увеличатся интервалы между отправлениями поездов. При этом с 29 апреля по 7 мая аэроэкспрессы будут ходить лишь между Савеловским вокзалом и аэропортом.

На Белорусском направлении поезда в эти дни не будут останавливаться на станции "Беговая", а при движении из Москвы на станции "Тестовская". Поезда до станции "Усово" будут ходить лишь от станции "Рабочий поселок" и до нее. Также интервалы между поездами на направлении будут увеличены до 30-40 минут, в часы пик – до 20 минут.