Пожар произошел на стройке на Поклонной улице в Москве
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Площадь возгорания на стройке на Поклонной улице в столице достигла 100 кв.м, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы.
Загорелась крыша строящегося здания по адресу ул. Поклонная, 15.
В 12:09 пожар локализовали. Обстановка спокойная, отмечают в МЧС.
Информации о пострадавших предварительно нет.
В компании-застройщике объекта "Интерфаксу" уточнили, что возгорание произошло на кровле шестого корпуса.
"Экстренные службы уже работают на площадке, и в настоящее время возгорание ликвидируется. внутренние помещения здания по предварительной оценке не пострадали", - сказали в пресс-службе.
Пожар практически ликвидирован, добавили в компании.