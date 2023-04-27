Пожар произошел на стройке на Поклонной улице в Москве

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Площадь возгорания на стройке на Поклонной улице в столице достигла 100 кв.м, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы.

Загорелась крыша строящегося здания по адресу ул. Поклонная, 15.

В 12:09 пожар локализовали. Обстановка спокойная, отмечают в МЧС.

Информации о пострадавших предварительно нет.

В компании-застройщике объекта "Интерфаксу" уточнили, что возгорание произошло на кровле шестого корпуса.

"Экстренные службы уже работают на площадке, и в настоящее время возгорание ликвидируется. внутренние помещения здания по предварительной оценке не пострадали", - сказали в пресс-службе.

Пожар практически ликвидирован, добавили в компании.