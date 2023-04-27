Количество солнечных часов в Москве было ниже нормы с января по март

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Первые месяцы года были достаточно мрачными, в столице было меньше солнечных часов, чем положено. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом, нынешний год был достаточно мрачноватым. Дело в том, что существует норма продолжительности солнечного сияния. (...) В Москве в марте было всего две-трети – 65-67% от той продолжительности солнечного сияния, которое бывает обычно", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

Также он уточнил, что в январе обычно бывает 33 часа солнечного сияния, а в этом году был 31 час. В феврале при норме 72 часа было только 40 часов солнечного сияния, а в марте вместо 128 часов – только 95.

Однако, апрель, как отметил Вильфанд, был светлым.