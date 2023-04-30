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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Угроза "минирования" Третьяковки оказалась ложной

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Государственной Третьяковской галерее назвали ложной тревогой информацию о "минировании" музея.

"Эвакуация прекращена, ложная тревога", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе галереи.

В галерее уточнили, что были проверены здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. "Угроз не обнаружено, с 17:30 все музеи галереи продолжат работу в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что посетителей Третьяковки эвакуировали в Москве после сообщений об якобы угрозе взрыва.

Москва Третьяковская галерея
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