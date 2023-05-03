Близость к Кремлю увеличивает цену нового элитного жилья на 64%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Москве близкое расположение новых элитных домов к Кремлю увеличивает их стоимость на 64%, говорится в исследовании компании Intermark Real Estate.

"В десяти минутах ходьбы от Кремля расположены семь проектов с лотами в продаже. В среднем кв. м здесь стоит 2,6 млн руб. Это на 64% выше, чем в целом по элитному рынку Москвы", - пишут аналитики.

По словам директора департамента мониторинга рынка и оценки Intermark Real Estate Анатолия Довганя, доля проектов рядом с Красной площадью невелика. Она составляет не более 10% от общего количества квартир и апартаментов в первичной продаже. Выбор покупателей ограничен всего 230 лотами, что и объясняет повышение цены.

По данным аналитиков, престижная квартира в новых домах рядом с Кремлем в среднем будет стоить около 230-250 млн рублей. Довгань добавил, что такие эксклюзивные лоты пользуются спросом - за последние три года состоятельные покупатели приобрели практически треть предложения. В 2022 году таких сделок прошло чуть меньше 30, а в 2021 году было более 50.

В продаже находятся в основном квартиры и апартаменты без отделки - на их долю приходится 87% всего предложения от девелоперов.