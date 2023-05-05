Аренду каршеринга ограничат в центре Москвы до 10 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Доступ к сервису аренды машин будет ограничен в центре столицы до 10 мая, в частности, пользователи не смогут начать и завершить поездку на машинах каршеринга, сообщил в пятницу департамент транспорта Москвы.

"В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дептранса.

В ведомстве попросили пользователей обращать внимание на рекомендации операторов аренды автомобилей.

Согласно инфографике, ограничения будут действовать на ряде улиц в пределах Бульварного кольца, в частности, на улицах рядом со станциями метро "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Театральная", "Китай-Город", "Кропоткинская", "Арбатская", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина", "Охотный ряд" и "Площадь революции".