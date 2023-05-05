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Ряд станций метро в центре Москвы закроют для выхода пассажиров утром 7 и 9 мая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Ряд станций метро в центре города, среди которых "Охотный ряд", "Театральная", "Арбатская", "Библиотека имени Ленина", будут недоступны для выхода пассажиров в город утром 7 и 9 мая, на других станциях в центре могут быть введены ограничения.

"7 и 9 мая с открытия метро и до окончания мероприятий ряд станций в центре будут закрыты на выход. Входы и пересадки будут работать в обычном режиме", - сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Пассажиров попросили планировать поездки заранее.

Согласно инфографике, на выход будут закрыты станции "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Арбатская", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина" и "Боровицкая".

На станциях "Маяковская", "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Лубянка" и "Китай-город" Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий могут быть введены дополнительные ограничения.

Москва
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