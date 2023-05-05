В Москве прошли учения по тушению пожара в строящейся высотке

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Москве пожарные и спасатели вместе с городскими службами отработали действия по локализации и тушению пожара в высотном здании, рассказал журналистам заммэра города Петр Бирюков.

Учения прошли в строящемся здании в Шмитовском проезде. Их участники также отработали эвакуацию людей из здания, поиск пострадавших и организацию аварийно-восстановительных работ.

"Учения провели в строящемся сооружении высотой более 130 метров, в практической части были задействованы свыше 350 человек и более 100 единиц специализированной техники, в том числе телескопические подъемники и установки пожаротушения", - сообщил заммэра.

По его словам, в Москве много высотных зданий, которые располагаются в плотной городской застройке. Для них нужен определенный алгоритм проведения проведения аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях.

"Такие учения проводятся регулярно в разных точках столицы, их общее число достигает 60 в год", - добавил Бирюков.