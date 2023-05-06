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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Московские дороги в субботу дополнительно промоют с шампунем

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Коммунальщики проведут в субботу дополнительную промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, парковок, тротуаров и дворовых территорий Москвы, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра напомнил, что концентрированный шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смыть обычной водой. Средство безопасно для людей и окружающей среды.

"Просим водителей быть внимательнее и не препятствовать движению коммунальной техники, задействованной в работах", - заявил Бирюков.

Четыре аналогичные промывки дорог и тротуаров прошли в Москве с 1 по 30 апреля, в ходе месячника весеннего благоустройства.

Петр Бирюков Москва
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