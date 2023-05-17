В Москве восстановят историческую ограду клиники доктора Усольцева

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Москве к концу лета планируют завершить восстановление исторической ограды психиатрической клиники Усольцева на улице 8 Марта, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Ограда имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Она была выполнена по проекту Федора Шехтеля из деревянных панелей между каменными столбами. Общий вид напоминает крепостные стены древнерусского города.

"Историческая ограда клиники доктора Усольцева - выдающийся памятник в неорусском стиле. Столбы ограды, слегка расширяющиеся книзу, подобны крепостным башням. Специалисты приступили к долгожданной реставрации этого уникального сооружения. Оно давно нуждалось в проведении качественных работ: на поверхности были зафиксированы биопоражения, частичная утрата штукатурного слоя, трещины. Реставраторы уже укрепили кирпичную кладку цоколя и столбов. Отдельное внимание они уделят реставрации входной группы ограды и въездной арке, а также архитектурным деталям", - уточнил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Кроме того, будут воссозданы и отреставрированы деревянные прясла и демонтированы поздние металлические покрытия.

В начале ХХ века врач-психиатр из Костромы Федор Арсеньевич Усольцев и его жена Вера Александровна приобрели два одноэтажных деревянных флигеля с садом и организовали небольшую частную психиатрическую клинику по типу семейного проживания для нервных и душевнобольных. В клинике дважды лечился художник Михаил Врубель.

В 1910-м Усольцев продал большую часть своей усадьбы купчихе Александре Коншиной, но лечебницу все-таки сохранил.

8 сентября 1914 года состоялось освящение санатория для увечных воинов на даче Александры Коншиной в Петровском парке. В годы Первой мировой войны санаторий часто посещали представители царской фамилии.

В 1919-м Федор Усольцев организовал на базе госпиталя санаторий для нервнобольных. В июле 1930-го санаторий преобразовали в Московскую областную психоневрологическую клинику, сегодня это здание Центральной клинической психиатрической больницы. В советское время во владении размещался туберкулезный санаторий, который так и назывался - "Коншино". А сейчас здесь функционирует Центральная клиническая психиатрическая больница имени Ф.А. Усольцева.