В Китай-городе отремонтируют торговый дом, построенный Шехтелем

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Китай-городе начали реставрировать торговый дом Василия Аршинова в Старопанском переулке, построенный Федором Шехтелем, образец раннего московского модерна, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Дом построен по проекту архитектора Федора Шехтеля. Он выделяется благодаря арочному окну высотой три этажа. Специалисты приведут в порядок и фасады, и интерьеры", - сказала Сергунина.

Снаружи отреставрируют каменный цоколь, плитку и декор здания, внутри - чугунные колонны с капителями, световые люки и лестницы.

По данным Мосгорнаследия, здание построили в 1899 году для московского купца первой гильдии Василия Аршинова, занимавшегося торговлей сукном.

"Фасады отделаны серо-зеленой керамической плиткой и белыми декоративными лепными деталями. Подобная цветовая гамма характерна для проектов Федора Шехтеля конца XIX - начала XX века", - отметили в департаменте.

В середине 1920-х годов здесь располагался Центральный комитет профессионального союза работников железнодорожного и водного транспорта, а затем - издательство "Воздушный транспорт".

Здание носит статус объекта культурного наследия федерального значения и расположено по адресу: Старопанский переулок, дом 5, строение 1.