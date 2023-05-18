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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

В Москве в пятницу обещают похолодание и дождь

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В столичном регионе в пятницу ожидается понижение температуры на 7 градусов и небольшой дождь прогнозируется в столичном регионе в пятницу, аналогичная погода с плюс 17 - плюс 19 градусов будет в Москве и в выходные, в воскресенье осадки усилятся, возможна гроза, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Днем будет облачно с прояснениями, температура понизится на 7 градусов, максимальные значения в пятницу прогнозируются в районе плюс 17 - плюс 19 градусов", - сказал он.

По его словам, Москва будет переходить от теплого центра антициклона к холодному, который приближается с запада., при этом атмосферное давление в столице не изменится.

Кроме того, в ночь на пятницу в столице будет июльская теплая погода - плюс 12 - плюс 14 градусов. Также в пятницу будет "местами совсем небольшой кратковременный дождь, выпадет 2-3 мм осадков и не повсеместно".

"За счет теплой ночи и вполне комфортной температуры днем, такой температурный фон будет выше нормы на 1-1,5 градуса. Но эмоционально будет казаться, что сильно похолодало, действительно, после такой июльской жары, конечно, такое резкое понижение будет восприниматься негативно, но на самом деле это хорошая майская погода", - сказал он.

В субботу и в воскресенье в Москве температура будет в диапазоне плюс 17 - плюс 19 градусов днем, а ночные температуры от плюс 7 до плюс 10 градусов. "Это именно тот температурный фон, который характерен и типичен для конца второй, начала третей декады мая", - подчеркнул Вильфанд.

В субботу будет облачно с прояснениями и местами небольшой дождь. Однако, как уточнил метеоролог, в воскресенье погода прогнозируется с интенсивными кратковременными дождями, также сформируются условия для грозовой деятельности. При грозе вероятны порывы ветра до 15 м/с.

"Начиная с понедельника - медленное, очень медленное повышение температуры. В понедельник и вторник температурный фон - плюс 18 - плюс 23, уже в понедельник ветер восточной четверти, а со вторника - юго-восточной", - сказал Вильфанд.

По предварительным расчетам, в среду температура в столичном регионе поднимется до плюс 20 - плюс 25 градусов, тем самым вернется к погоде, которая наблюдается в Москве в середине этой недели.

"К середине недели опять плюс 25", - отметил Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва Московская область
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