В выходные в Москве температура воздуха понизится на 3-4 градуса

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Понижение температуры на 3-4 градуса прогнозируется в Москве в выходные, на следующей неделе температура вернется к норме, будет +18...+23 градуса и преимущественно солнечно, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра будет комфортный день, осадков существенно меньше, чем сегодня. Мы прогнозируем, что в Москве осадков не ожидается, а по области местами кратковременный дождь. Очень теплая ночь - +11...+12 градусов, днем температура повысится до +23...+25 градусов, переменная облачность, солнца будет больше, чем сегодня", - сказал Вильфанд.

В ночь на субботу также прогнозируется высокая температура, минимальные значения составят +11...+13 градусов, также местами прогнозируется кратковременный дождь. Днем в субботу, по словам Вильфанда, произойдет понижение температуры на 3-4 градуса, температурный фон будет около 20 градусов - +20...+21 градус. И также прогнозируются кратковременные дожди.

В воскресенье произойдет дальнейшее понижение температуры, но погода будет без осадков.

"В ночь на воскресенье температура уже не будет двузначной, будет +8...+9 градусов, а по области до +5. Днем температура не превысит двадцатиградусную отметку, максимум будет +17...+18, а по области +15", - сказал Вильфанд.

Такая температура, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, будет ниже нормы примерно на 2 градуса.

С понедельника начнется постепенное повышение температуры.

"Температурный фон будет близок к многолетним значениям. Ночные температуры +5...+10 градусов, днем +18...+23. Но, преимущественно, солнечно, переменная облачность и без осадков", - добавил Вильфанд.