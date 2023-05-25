Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:56

Столичный омбудсмен сообщила о резкой активизации мошенников в Москве

В основном действия злоумышленников направлены на пенсионеров

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В столице в настоящее время резко активизировались мошенники разного типа; в основном их действия направлены на пенсионеров, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"В период развития коронавирусной инфекции и сейчас, при проведении специальной военной операции, резко активизировались мошенники разного типа и, в основном, они ополчились на пенсионеров", - сказала Потяева в четверг в ходе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

По ее словам, среди действий мошенников - вымогание денег, снятие денег с банковских карт, предложение витаминов; предложение препаратов, которые не имеют лекарственного назначения; установка приборов жилищно-коммунального хозяйства и многие другие формы.

Омбудсмен сообщила, что все виды мошеннических действий собраны в один сборник, который назвали "Как не стать жертвой мошенников". Он доступен по предложению правительства Москвы во всех МФЦ.

Татьяна Потяева Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В выходные в Москве температура воздуха понизится на 3-4 градуса

Корь выявили у студента МГИМО

До 10 мм осадков может выпасть в Москве за несколько часов

Самозанятые москвичи заработали почти 670 млрд руб. с января 2019 года

Самозанятые москвичи заработали почти 670 млрд руб. с января 2019 года

Туман прогнозируется в Москве до 9 утра вторника

Туман прогнозируется в Москве до 9 утра вторника

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом

Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом

В Москве за двое суток может выпасть почти треть месячной нормы осадков

В Москве за двое суток может выпасть почти треть месячной нормы осадков

В РПЦ опровергли сообщения о ДТП с патриаршим автомобилем Aurus

В РПЦ опровергли сообщения о ДТП с патриаршим автомобилем Aurus

Гроза идет на Москву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });