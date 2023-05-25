Столичный омбудсмен сообщила о резкой активизации мошенников в Москве

В основном действия злоумышленников направлены на пенсионеров

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В столице в настоящее время резко активизировались мошенники разного типа; в основном их действия направлены на пенсионеров, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"В период развития коронавирусной инфекции и сейчас, при проведении специальной военной операции, резко активизировались мошенники разного типа и, в основном, они ополчились на пенсионеров", - сказала Потяева в четверг в ходе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

По ее словам, среди действий мошенников - вымогание денег, снятие денег с банковских карт, предложение витаминов; предложение препаратов, которые не имеют лекарственного назначения; установка приборов жилищно-коммунального хозяйства и многие другие формы.

Омбудсмен сообщила, что все виды мошеннических действий собраны в один сборник, который назвали "Как не стать жертвой мошенников". Он доступен по предложению правительства Москвы во всех МФЦ.