До 27 градусов тепла прогнозируется на следующей неделе в Москве

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Повышение температуры до плюс 27 градусов прогнозируется на следующей неделе в Москве, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже 13 июня ночные температуры в Москве будут плюс 5 - плюс 10 градусов, а днем - плюс 18 - плюс 23, такая температура всего на 1 градус ниже нормы. А вот 14 июня ночью плюс 5 - плюс 10 градусов, днем уже нормальный температурный фон - плюс 21 - плюс 26 градусов - летняя погода", - сказал Вильфанд.

В последующие дни температура продолжит повышаться. Так, 15-16 июня ночные температуры в Москве будут плюс 8 - плюс 13, а днем - плюс 23 - плюс 27 градусов. В следующие выходные, 17 и 18 июня, произойдет дальнейшее повышение температуры, ночью - плюс 10 - плюс 15 градусов, днем - плюс 23 - плюс 27 градусов. В течение недели будет преимущественно без осадков.

"И температурный фон будет на 2два градуса выше нормы по расчетам. Но перспектива светлая, ясная и летняя", - добавил он.