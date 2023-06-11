Лефортовский тоннель откроют на день раньше после замены асфальта

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по Лефортовскому тоннелю, закрытому в ночь на субботу, возобновится до 19:00, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.

"На день раньше завершили масштабные работы по замене асфальта в Лефортовском тоннеле Москвы", - говорится в сообщении.

В работах задействовали более 500 сотрудников и 300 единиц специализированной техники.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков уточнил, что за двое суток дорожные службы обновили порядка 74,5 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия тоннеля.

"Дорожно-ремонтные работы провели с использованием бесшовной технологии. При таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части", - заявил Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале.

Заммэра добавил, что такая технология позволяет существенно сократить время проведения работ и увеличить срок службы дорожного полотна.