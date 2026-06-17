В Москве на Большой Лубянке и Сретенке заменят асфальт

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы этим летом заменят дорожное покрытие на Большой Лубянке и Сретенке, сообщил комплекс городского хозяйства.

"В этом году отремонтируем улицы Большая Лубянка и Сретенка, которые представляют собой единую транспортную артерию протяженностью 1,4 км, проходящую от площади Большая Лубянка до Садового кольца и переходящую в Проспект Мира и Ярославское шоссе", - сказал через пресс-службу заммэра города Петр Бирюков.

Менять асфальт будут в основном по ночам, когда ниже трафик.

Дорожно-ремонтные работы на этих улицах последний раз проводились в 2022 году, гарантийный срок покрытия - три года. Одной из причин ремонта дорог является колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения и доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. "Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену", - сообщили в комплексе.