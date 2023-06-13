Аналитики ждут сокращения спроса на офисном рынке Москвы по итогам года до 1,6 млн кв.м

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Спрос на уровне 1,6-1,7 млн кв.м ожидается на офисном рынке Москвы по итогам года, считают аналитики Commonwealth Partnership (CMWP).

По их данным, с января по май объем спроса в классах А и В составляет 861 тыс. кв.м и превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 20%.

Аналитики также отмечают, что граница нормы спроса сместилась вниз.

"Произошло изменение уровня "нормы" спроса на офисы. До 2021 года показатель находился в диапазоне 1,9-2 млн кв.м, не считая провал 2020 года. Мы ожидаем, что начина с 2022 года на фоне общего сжатия спроса и трансформации динамики рынка, уровень "нормы" показателя сместится в сторону 1,6-1,8 млн кв.м", - комментирует директор департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева.

По итогам года не ожидается драматичных отклонений от результатов прошлого года. Ключевыми факторами, которые будут определять динамику офисного рынка недвижимости в 2023 году, станут единичные крупные сделки, ввод крупных объектов и активность государственных компаний", - уточняет международный партнер, руководитель департамента офисной недвижимости CMWP Наталья Никитина.

На начало марта на столичном рынке предлагалось в аренду 2,13 млн кв.м офисных площадей, что составляет чуть более 15% рынка. По итогам года вакансия в среднем по рынку может приблизиться к 13-14%.

По итогам 2022 года объем нового строительства на офисном рынке Москвы (класс А и B) составил 343 тыс. кв.м. Всего за прошедший год было введено 16 объектов, из которых 2 - внутри Садового Кольца, 7 - между Садовым Кольцом и ТТК, еще 7 - за пределами ТТК.