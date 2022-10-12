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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Москва заложила в проект бюджета-2023 заимствования до 150 млрд руб. через облигации

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Москва закладывает в проект бюджета на 2023 год заимствования через размещение облигаций в размере до 150 млрд руб.

В целом проектом бюджета предусмотрено привлечение в 2023 г. займов в объеме до 190,6 млрд рублей, говорится в сообщении правительства Москвы. В эту сумму входят кредиты из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в объеме 40,6 млрд рублей, сказано в сообщении мэрии.

Остальная часть в размере до 150 млрд руб. - заимствования на рынке путем размещения облигаций города, уточнили "Интерфаксу" в столичном правительстве.

Москва
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