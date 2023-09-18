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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Путин анонсировал активное продвижение реновации в Москве

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшие пять лет будет активно продолжаться программа реновации жилья, заявил на инаугурации мэра столицы Сергея Собянина президент Владимир Путин.

"Ближайшие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации. А это новое, более высокое качество жизни людей, комфортные и современные дома, улицы, скверы", - сказал он.

По его словам, Москва создает практики и стандарты, которые всегда интересны и полезны для всех территорий страны, ив этом особая роль столицы.

Путин также отметил, что "есть большие планы по совершенствованию московского здравоохранения". "Хочу подчеркнуть, что у столицы необходимые ресурсы имеются, чтобы действовать в интересах всей страны", - сказал президент.

Он также пожелал Москве "сохранить и упрочить свои лидерские позиции в образовании, (...) создавать условия для научного и инженерного поиска, для освоения направлений, критически важных с точки зрения независимости страны".

Он поблагодарил команду Собянина за то, что она помогает налаживать нормальную жизнь в новых регионах России, подчеркнув, что это "нужная и благородная работа".

Владимир Путин Сергей Собянин Москва
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