С 18 июня штрафы за безбилетный проезд в московском транспорте вырастут в два раза

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Штрафы за безбилетный проезд в московском общественном транспорте с 18 июня вырастут до 2 тыс. рублей, напоминает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"С 18 июня повышаются штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты (...) штраф за безбилетный проезд составит 2 000 рублей вместо 1 000 рублей, штраф за неправомерное использование льготной персонифицированной карты составит 4 000 рублей вместо 2 500 рублей", - говорится в сообщении.

Изменение коснется всех видов общественного транспорта, соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях столицы ранее приняла Мосгордума.