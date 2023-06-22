Грозовые ливни начнутся ночью в Москве

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Резкое ухудшение погодных условий ожидается в столичном регионе в ночь на пятницу, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, с 3:00 и до 22:00 23 июня в столице местами ожидаются гроза, сильный дождь, ливень", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, при грозе возможны порывы ветра до 18 м/с.

Власти Москвы просят горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении личным автотранспортом.