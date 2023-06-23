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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

До четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за несколько часов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сверхинтенсивный ливень прошел в некоторых районах столицы, зафиксированы временные подтопления улиц, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в пятницу.

"До четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за несколько часов", - говорится в сообщении.

Месячная норма осадков июня в Москве - 77 мм.

По информации мэрии, наибольшее количество осадков зафиксировано в Северо-Восточном (18 мм), Юго-Восточном (16 мм) и Восточном (15 мм) административных округах.

"На некоторых объектах улично-дорожной сети фиксировались временные скопления воды: на улицах Плеханова, Вешняковской, Новокосинской, Ибрагимова и Ткацкой, площади Амилкара Кабрала в ВАО, на улицах Ташкентская и Ферганская, шоссе Фрезер - в ЮВАО", - отмечается в сообщении.

Основной объем осадков уходил в ливневую сеть самотеком. При необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады "Мосводостока".

"По прогнозам синоптиков, до конца суток возможны кратковременные дожди. Дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" продолжается", - подчеркнули в комплексе городского хозяйства.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что непогода не повлияла на работу коммунально-инженерной инфраструктуры и общественного транспорта столицы.

"Городская водосточная сеть в целом справилась с дождями разной степени интенсивности, отмечались лишь локальные подтопления. Системы жизнеобеспечения Москвы работали штатно. Серьезных сбоев в работе наземного пассажирского транспорта не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

По уточненному прогнозу погоды на сайте Гидрометцентра России, небольшие дожди в Москве полностью прекратятся не раньше 3:00 субботы.

Столичный департамент транспорта спрогнозировал в городе вечерние пробки до 8 баллов и рекомендовал пользоваться в часы пик общественным транспортом.

Москва
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