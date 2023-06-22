Больше трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу

Дождь в Москве. Архивное фото. Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Грозы с ливневым дождем и усиление ветра до 17 м/с ожидаются в столице в пятницу, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В отдельных районах может выпасть до 25 мм осадков, что составляет более трети месячной нормы июня", - сообщил Бирюков журналистам в четверг.

По его словам, такой комплекс неблагоприятных погодных условий с начала нынешнего лета ожидается впервые.

"Городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад", - подчеркнул заммэра.

По его словам, в местах возможного скопления воды будет размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока" и других организаций.

Бирюков призвал москвичей при ухудшении погодных условий быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

"Организовано информирование горожан об ухудшении погодных условий. Информация будет транслироваться на городских видеоэкранах и по телевидению. Представители пожарно-спасательного гарнизона выйдут на патрулирование зон отдыха и парков, чтобы предупредить людей о возможности грозы и ливня", - добавил заммэра.