В московском метро спасли мужчину, упавшего под поезд на станции "Каширская"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером в субботу на южном участке Замоскворецкой линии московского метро, сообщает столичный дептранс.

Отмечалось, что из-за происшествия не было движения поездов от "Автозаводской" до "Орехово". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В 19:43 движение на линии было восстановлено.

В экстренных службах уточнили "Интерфаксу", что нештатная ситуация возникла на станции "Каширская". "Пассажир упал под прибывающий поезд, для его спасения отключалось напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах сообщил, что под поезд на станции "Каширская" упал мужчина, его подняли на платформу живым. "Пострадавшему оказывается медицинская помощь", - подчеркнул собеседник агентства.