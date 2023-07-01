Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

В московском метро спасли мужчину, упавшего под поезд на станции "Каширская"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером в субботу на южном участке Замоскворецкой линии московского метро, сообщает столичный дептранс.

Отмечалось, что из-за происшествия не было движения поездов от "Автозаводской" до "Орехово". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В 19:43 движение на линии было восстановлено.

В экстренных службах уточнили "Интерфаксу", что нештатная ситуация возникла на станции "Каширская". "Пассажир упал под прибывающий поезд, для его спасения отключалось напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах сообщил, что под поезд на станции "Каширская" упал мужчина, его подняли на платформу живым. "Пострадавшему оказывается медицинская помощь", - подчеркнул собеседник агентства.

метро Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Суд заочно приговорил Илью Красильщика к восьми годам колонии за фейки об армии

Движение пассажирских поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено

Движение поездов на станции Бирюлево-Товарная приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Движение поездов на станции Бирюлево-Товарная приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Почти 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки

Суд в Москве заочно арестовал сотрудника бывшей Group-IB

Дождь и гроза начнутся в Москве и области в ночь на четверг

Дождь и гроза начнутся в Москве и области в ночь на четверг

Электросамокатчика, сбившего 4-летнюю девочку, будут судить в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });