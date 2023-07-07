В Москве разрабатывают поезда метро, которые смогут заряжаться во время остановки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Московский метрополитен разрабатывает составы нового поколения, которые смогут заряжаться во время остановки, что в будущем может позволить отказаться от контактной сети между станциями, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Сейчас разрабатываем состав метро новейшего поколения с возможностью автономного хода и улучшенными характеристиками. Поезд сможет заряжаться во время остановки и следовать до следующей станции с минимальным использованием существующей контактной сети", - говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

В департаменте уточнили, что в будущем это может позволить отказаться от контактной сети между станциями.