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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В Москве разрабатывают поезда метро, которые смогут заряжаться во время остановки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Московский метрополитен разрабатывает составы нового поколения, которые смогут заряжаться во время остановки, что в будущем может позволить отказаться от контактной сети между станциями, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Сейчас разрабатываем состав метро новейшего поколения с возможностью автономного хода и улучшенными характеристиками. Поезд сможет заряжаться во время остановки и следовать до следующей станции с минимальным использованием существующей контактной сети", - говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

В департаменте уточнили, что в будущем это может позволить отказаться от контактной сети между станциями.

Московский метрополитен Москва
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