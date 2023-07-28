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Росреестр назвал регионы, где москвичи чаще всего покупают недвижимость

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Жители Москвы в 2023 году предпочитают приобретать недвижимость в Тверской области и Краснодарском крае, сообщили в столичном управлении Росреестра.

"Если говорить о предпочтениях москвичей - где чаще всего жители столицы оформляли недвижимость, то здесь, помимо Московской области, на протяжении последних трех лет в числе лидеров Тверская область и Краснодарский край", - рассказал руководитель ведомства Игорь Майданов.

Также в четверку самых популярных регионов, которая не изменилась по сравнению с прошлым годом, вошла Калужская область. Далее следуют Владимирская, Тульская области, Республика Крым, Рязанская и Ярославская области.

За полгода служба приняла более 96 тысяч экстерриториальных заявлений из столицы, что в 3,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти в четыре раза выше значения 2021 года.

Кроме того, в январе - июне 2023 года в управление поступили более 30 тысяч заявлений на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости в Москве из других регионов страны. Это на 82,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 64,3% превышает показатель 2021 года. Более 60% из них - из Московской области. На втором месте по числу покупателей Волгоградская область, далее следуют Санкт-Петербург и Краснодарский край. В десятку лидеров также вошли Республика Татарстан, Саратовская, Нижегородская, Пензенская области, замыкают перечень Самарская область и ХМАО-Югра.

Игорь Майданов Калужская область Краснодарский край Тверская область Москва
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