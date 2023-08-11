На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за человека на путях

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел в пятницу на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Другой информации об инциденте и данных о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, не поступало.