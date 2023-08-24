На выборах в Москве видеонаблюдения не будет на 70 участках, где голосуют военные

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Видеонаблюдения не будет на 70 избирательных участках Москвы, где голосуют военнослужащие, но там будет вестись видеорегистрация всех процессов, решил Мосгоризбирком.

"Из перечня избирательных участков исключены (...) 70 избирательных участков, на которых не согласовано видеонаблюдение с командирами войсковых частей, где будет организовано голосование военнослужащих Росгвардии и Министерства обороны Российской Федерации", - сказал секретарь комиссии Владимир Попов на заседании 24 августа.

По его словам, на этих участках будет организована видеорегистрация процессов, подсчета голосов и хранения избирательных бюллетеней.

Голосование на выборах мэра Москвы пройдет 8-10 сентября. Также в Новой Москве будут выбирать депутатов 13 муниципальных образований.