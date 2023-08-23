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В Москве 75% сотрудников работают в сфере услуг

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Три четверти трудящихся москвичей работают в сфере услуг; более 50% бюджета Москвы направляется на социальные цели, что повышает инвестиционную привлекательность города, сообщила глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Об этом говорится в ее лекции об экономике столицы, представленной на Московском урбанистическом форуме.

"Если вы посмотрите на структуру того, кто работает в Москве, вы увидите, что 3/4 сотрудников - это сотрудники сферы услуг. Очень разные, начиная от финансовых услуг, услуг в сфере телекоммуникаций и связи, это услуги в сфере образования, здравоохранения", - сказала Багреева.

Также это большой спектр услуг, ориентированных на конечного потребителя - здесь и общественное питание, и бытовые услуги, и такой перспективный сектор креативных отраслей, который нацелен на растущий запрос со стороны жителей на новые сферы.

По ее словам, правительству Москвы важно, чтобы люди, работающие в этих отраслях и секторах, чувствовали себя максимально комфортно в городе.

"Наша задача, чтобы сегодня высококвалифицированные специалисты, люди творческие, предприниматели, они оставались в Москве, жили в Москве, инвестировали, занимались любимым делом в Москве", - отметила глава департамента.

"В Москве большое количество налоговых льгот, грантов, субсидий, различных мер поддержки, ориентированных на предпринимателей и ведущих деятельность в городе", - добавила Багреева.

По ее словам, более 50% бюджета Москвы направляются на социальные цели. Большая часть из них связана с повышением комфорта проживания в городе. На 40% бюджет столицы состоит из бюджета развития - это большие транспортные, инфраструктурные проекты, это улучшение городской среды, то, что делает жизнь в столице не просто комфортной, но и повышает инвестиционную привлекательность города.

Мария Багреева Москва
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