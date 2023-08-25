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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Движение на ряде улиц в центре Москвы будут перекрывать ночью с 25 по 31 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Движение на ряде улиц в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы будет временно закрыто каждую ночь с 25 до 31 августа в связи с заменой асфальта, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 25 августа до 31 августа каждую ночь с 23:30 до 5:30 в связи с заменой асфальта будет временно закрыто движение на ряде улиц в ЦАО", - говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

Движение будет закрыто с 25 до 26 августа и с 26 по 27 августа в 1-м Колобовском переулке от 2-го Колобовского переулка до 3-го Колобовского переулка.

С 27 до 28 августа и с 28 до 29 августа движение будет недоступно 1-м Колобовском переулке от 3-го Колобовского переулка до Цветного бульвара.

Также движение будет закрыто с 29 до 30 августа и с 30 до 31 августа в 3-м Колобовском переулке от Петровского бульвара до 1-го Колобовского переулка.

В дептрансе попросили строить маршруты заранее с учетом перекрытий.

Москва
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