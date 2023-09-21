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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Москве арестовали 13 руферов, залезших на пик высотки на Котельнической набережной

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал виновными в совершении правонарушений и отправил под арест 13 молодых людей, принимавших участие в фотосессии у звезды на крыше высотки на Котельнической набережной.

"Постановлением суда тринадцать молодых людей признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 20.1, ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, им назначено наказание суммарно по двум делам в виде административного ареста на сроки от 7 до 15 суток со штрафом 4 тыс. рублей каждому", - сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Максимальное наказание в виде 15 суток ареста со штрафом в 4 тыс. рублей получил 20-летний Ярослав Климов. Минимальное – 7 суток административного ареста со штрафом в 4 тыс. рублей – назначено 29-летней Марии Михалевой.

Возраст руферов, двое из которых девушки, составляет по данным суда от 18 до 30 лет. Все они являются гражданами России.

По данным прокуратуры Москвы 19 сентября около 35 человек незаконно проникли в высотку на Котельнической набережной, часть из них забрались на пик здания. Пытаясь покинуть место правонарушения, двое спрыгнули со второго этажа, им была оказана медпомощь.

Москва
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