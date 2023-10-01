Московский зоопарк переходит на осенний режим работы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Столичный зоопарк с 1 октября переходит на осенний режим работы, вход будет закрываться в 18:00, сообщается в телеграм-канале Московского зоопарка.

"Зоопарк переходит на осенний режим работы. Световой день становится короче, и Московский зоопарк уменьшает время работы на один час. С 1 октября актуальные часы работы: с 9:00 утра до 19:00 вечера. Вход будет закрываться в 18.00", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в зоопарке сейчас работают главный вход, новый вход из метро Баррикадная и вход со стороны детского зоопарка.