В московском метро на оранжевой ветке утром увеличивали интервалы

Это было сделано для проверки инфраструктуры, проверка завершилась

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В московском метро в пятницу утром на Калужско-Рижской линии были увеличены интервалы между поездами для проверки инфраструктуры, сейчас движение вернулось в график, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

Там объяснили, что при малейшем подозрении проверяются все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок. Нынешняя проверка уже завершилась, все устройства работают штатно.

Как передает корреспондент "Интерфакса", поезда на участке Калужско-Рижской ветки метро от станции "Медведково" в сторону центра в пятницу утром ходили с увеличенными интервалами, а также останавливались в туннеле.