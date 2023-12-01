В Москве изменят порядок расчета оплаты за отопление

Отменяется "13-я платежка" по перерасчету оплаты в морозные зимы

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Москве утвердили новый порядок расчета оплаты за отопление в жилых домах, теперь сумма будет начисляться исходя из среднемесячных объемов потребления за предыдущие пять лет, сообщает сайт мэрии. Единовременный перерасчет будет отменен.

Изменение порядка утвердил своим постановлением мэр города Сергей Собянин.

В соответствии с действующим порядком собственники и наниматели жилых помещений оплачивают отопление в объеме среднемесячного потребления за предыдущий год.

"Если вследствие более сильных и продолжительных холодов потребление текущего года превысит объемы прошлого, то по итогам должен производиться перерасчет. Речь идет о так называемой 13-й платежке. В случае более мягкой и короткой зимы переплаченные средства могли быть возвращены или зачтены в счет будущих платежей", - отметили в сообщении.

Недостатком действующего порядка, как следует из сообщения, являются "ежегодные колебания объемов потребления, приводящие к непредсказуемости платежей граждан. В случае по-настоящему суровой и длительной зимы размеры разового перерасчета (13-й платежки) могут быть обременительными для бюджетов многих семей".

Изменения позволят сделать корректировку платежей более плавной, предсказуемой и необременительной. "Расчеты показывают, что в таком случае объемы фактического потребления могут отклоняться от расчетных в пределах трех процентов, тогда как ранее отклонения в ту или иную сторону доходили до 26%", - добавили в сообщении.

При этом, в случае необходимости корректирующие платежи будут начисляться равномерно в течение 12 месяцев следующего года, а общий рост платежей за отопление не должен превышать 15%. В случае переплаты (мягкая и короткая зима) платежи за отопление будут скорректированы в сторону уменьшения в течение 12 месяцев следующего года.

Новый порядок будет применяться с 2024 года во всех многоквартирных домах Москвы, за исключением домов, в которых ранее было принято решение об оплате по фактическому потреблению.