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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Власти Москвы предупредили об ухудшении погоды и возможных пробках

Власти Москвы предупредили об ухудшении погоды и возможных пробках
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В столичном регионе в ближайшие часы ожидается мокрый снег, возможного его налипание на проводах, на дорогах возможны затруднения, сообщает сайт мэрии Москвы.

"Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Из-за непогоды возможны затруднения движения, а также рост числа аварийных ситуаций на дорогах", - говорится в сообщении.

В городском Департаменте транспорта допускают, что вечером возможны локальные пробки в центре. Сейчас, по данным ведомства, дорожная ситуация в городе стабильна, наземный транспорт ходит штатно.

Днем ранее руководитель центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык предупредил, что уже с 22 декабря в преддверии праздников в городе увеличится число поездок на автомобилях.

"С 22 декабря количество транспортных средств, которые будут передвигаться в городе, увеличится на 40-50 тысяч. С этого момента начнется, скажем так, повышенная интенсивность движения транспорта. Второй всплеск интенсивности и количества транспортных средств на улично-дорожной сети произойдет на следующей неделе, в середине, в районе 26-27 числа. Количество машин еще увеличится на 70-80 тысяч", - уточнил он и пообещал, что эта активность снизится 30 и 31 декабря.

Москва Дептранс ЦОДД
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