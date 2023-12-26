Застройщиков Москвы могут обязать устанавливать зарядки для электрокаров

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы предлагают обязать застройщиков устанавливать зарядки для электромобилей в новых домах, сообщила через пресс-службу столичного стройкомплекса председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Предлагается ввести требования, чтобы зарядную инфраструктуру обязательно устанавливали на придомовой территории, где это возможно, во внутриквартальных проездах, в отдельно стоящих и встроенных гаражах, на улично-дорожной сети, парковках и многоярусных паркингах нежилых объектов, автопредприятиях и перехватывающих парковках.

Княжевская заявила, что более 80% загрязняющих атмосферу выбросов в Москве составляют выхлопные газы автомобилей.

Ранее президент Владимир Путин поставил задачу снизить в два раза выбросы опасных загрязняющих веществ, напомнили в пресс-службе.