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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Застройщиков Москвы могут обязать устанавливать зарядки для электрокаров

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы предлагают обязать застройщиков устанавливать зарядки для электромобилей в новых домах, сообщила через пресс-службу столичного стройкомплекса председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Предлагается ввести требования, чтобы зарядную инфраструктуру обязательно устанавливали на придомовой территории, где это возможно, во внутриквартальных проездах, в отдельно стоящих и встроенных гаражах, на улично-дорожной сети, парковках и многоярусных паркингах нежилых объектов, автопредприятиях и перехватывающих парковках.

Княжевская заявила, что более 80% загрязняющих атмосферу выбросов в Москве составляют выхлопные газы автомобилей.

Ранее президент Владимир Путин поставил задачу снизить в два раза выбросы опасных загрязняющих веществ, напомнили в пресс-службе.

Москва Москомархитектура Юлиана Княжевская
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