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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

На базе Мосгордумы создадут мобильную группу по улучшению содержания животных в приютах

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Мобильная рабочая группа по улучшению содержания бездомных животных в приютах будет создана на базе Московской городской думы, она приступит к работе в феврале, сообщил "Интерфаксу" глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.

"В этой группе будет восемь человек. Она будет мобильной, чтобы у нас был оперативный вариант, чтобы мы могли быстро приехать куда-то в приют и провести там какую-то работу с руководством данного приюта по улучшению содержания животных", - сказал Зубрилин.

По его словам, в группу войдут ветеринар, юрист, волонтеры и депутаты Мосгордумы. Он уточнил, что группа будет раз в месяц проводить совещания: отрабатывать обращения, отслеживать, какие меры предприняты для улучшения содержания животных в приютах.

"Мы все эти вопросы будем отслеживать и конструктивным путем переговорного процесса с должностными лицами, представителями департаментов, руководством приютов будем улучшать ситуацию с содержанием животных", - пояснил Зубрилин.

Сейчас идет формирование группы, ожидается, что она начнет работать в феврале, добавил он.

В четверг в московском парламентском центре прошло заседание круглого стола на тему "О содержании бездомных животных в приютах", в рамках которого волонтер Екатерина Зубенко предложила создать рабочую группу, которая помогла бы наладить эффективность работы структур, регламентирующих работу приютов.

Москва Мосгордума
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